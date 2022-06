24 Horas Le Mans, 4ª Hora: Toyota #8 passa a liderar | AutoSport

Depois de mais de 3 horas de corrida com o Toyota #7 a liderar o pelotão nas 24 Horas de Le Mans, o #8 com Brendon Hartley ao volante, assumiu o primeiro posto. Para já não existem ordens de equipa, garantiram os responsáveis da equipa nipónica, e por isso os dois carros lutam entre si pelo primeiro posto. São secundados pelo Glickenhaus #708, enquanto o #709 da equipa norte-americana teve problemas e passou algum tempo na garagem, assim como o Alpine #36 com problemas de embraiagem.

Se nos Hipercarros a Toyota continua a comandar as operações, também entre os LMP2 o a JOTA lidera. O Oreca #38, com Will Steven no lugar que pertenceu a António Félix da Costa durante a fase inicial da prova, lidera a classe com mais de 2 minutos para o carro-irmão o #28, que ainda tem que parar novamente na box. O Oreca #32 da WRT ocupa o terceiro posto da classe.

Filipe Albuquerque ao volante do #22 da United Autosports tenta recuperar algum terreno, mas ainda está muito afastado do top 10 da classe, depois do acidente na volta inicial da corrida.

Entre os LMGTE-Pro, a luta pelas posições cimeiras dão-se entre os Corvette #63 e o Porsche #91, com vantagem para o carro norte-americano. O Porsche #92 é terceiro classificado, seguido do Corvette #64.

Nos Am, Henrique Chaves no Aston Martin #33 da TF Sport tenta chegar aos três primeiros classificados da classe, depois de uma excelente recuperação de Marco Sorensen e continuidade do bom desempenho do piloto português. O Porsche #79 da Weathertech Racing lidera entre os GTE-Am com cerca de minuto meio de vantagem para o Porsche #77 da Dempsey Proton Racing, que tem o Aston Martin #98 da Northwest AMR por perto. Chaves está a mais de 30 segundos de Paul Dalla Lana no #98.

Não têm existido muitos incidentes na prova francesa, à exceção do que aconteceu com o #22 nos primeiros metros da corrida. Apenas algumas saídas de pista de carros que ficam presos nas caixas de gravilha do circuito de La Sarthe, felizmente.

Tempos online, aqui.

Foto: Gabi Tomescu/focuspackmedia.com