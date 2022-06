24 Horas Le Mans, 21ª Hora: Portugueses mantêm liderança nos LMP2 e GTE-Pro | AutoSport

O Toyota #8, pilotado por Sebastien Buemi tem uma vantagem de quase três minutos sobre o carro irmão #7 de Mike Conway faltando três horas para terminar a edição 90 das 24 Horas de Le Mans.

Um problema no motor elétrico anterior no #7 permitiu que o Toyota #8 subisse à liderança e conseguiu cimentar o primeiro posto aumentando a vantagem para o resto do pelotão.

Franck Mailleux luta por um lugar no pódio em Le Mans aos comandos do Glickenhaus #709 a quatro voltas do Toyota, ocupando o terceiro lugar.

Nos LMP2 é o Oreca #38 da JOTA que continua a liderar o pelotão, apesar de ter perdido terreno durante o único período de Safety Car da corrida até agora. Após 20 horas de corrida, António Félix da Costa liderou os LMP2 na frente do #9 da Prema, com Lorenzo Colombo aos comandos, por pouco mais de dois minutos de vantagem, até ter sido substituído ao volante por Roberto Gonzalez.

O Oreca #28 da JOTA continua a discutir a última posição de pódio na classe, tendo o Oreca #13 da TDS Racing no quarto lugar.

Depois do problema com o motor do #22 (de Filipe Albuquerque), o carro da United Autosports ocupa o 13º posto da classe, agora com o piloto português novamente ao volante.

O Safety Car ajudou a liderança de Frederic Makowiecki no Porsche #91. Tem os dois Ferrari da AF Corse – com o #51 na frente do #52 – na perseguição. Makowiecki e Alessandro Pier Guidi (Ferrari #51) entraram juntos na box, mas a Ferrari optou por manter Pier Guidi ao volante, enquanto a Porsche realizou serviço completo, incluindo a mudança de piloto para Gianmaria Bruni. Isto colocou o Porsche a cerca de 14 segundos do Ferrari, mas recuperou a liderança quando o Pier Guidi furou. Na marca das 21 horas, Bruni lidera por quase 1 minutos sobre Daniel Serra, que entretanto subiu para os comandos do Ferrari.

Ben Keating, companheiro de equipa de Henrique Chaves, lidera nos GTE-Am aos comandos do Aston Martin Vantage GTE #33 da TF Sport, com uma volta de avanço sobre o piloto do Porsche #79 da Weathertech Racing, Thomas Merril.

Foto: Gabi Tomescu/focuspackmedia.com