24 Horas Le Mans, 18ª Hora: Drama para a Corvette altera figurino nos GTE-Pro. | AutoSport

Faltam 6 horas para o final da corrida e é o Toyota #8, com Brendon Hartley ao volante, que lidera a classificação à geral, à frente do Toyota #7 com Jose Maria Lopez.

No topo da décima sexta hora de corrida, a distância entre os dois Toyotas estabilizou para 15-20 segundos, mas o #8 sofreu um furo e teve de parar mais cedo do que o previsto. Depois desse episódio, o intervalo entre o #7 e o #8 voltou a crescer para 20-25s até que o drama atingiu o #7. José Maria Lopez parou na pista para reiniciar o sistema do Toyota. Alguns minutos mais tarde, o carro parou novamente nas boxes durante um longo período e assim, o #7 perdeu quatro minutos para o #8.

No início da décima sétima hora de corrida, o #7 retomou o seu ritmo normal.

Mais atrás, ainda nos Hipercarros, Mathieu Vaxivière no Alpine #36 bateu nas proteções de pneus e danificou o carro. O Alpine regressou à pista na 29ª posição da geral.

Entretanto, nos LMP2, o Oreca #38 da Jota, pilotado por Roberto Gonzalez, António Félix da Costa e Will Stevens permanece na liderança, uma volta completa à frente do #9 da Prema. O #28 da Jota é agora terceiro, na mesma volta que o #9 após o #31 da WRT ter sofrido uma penalização após um incidente de corrida com Sebastien Bourdais no #10. Mais tarde, o #31 com Robin Frijns aos comandos, bateu em Indianapolis e obrigou à entrada do Safety Car (atualizado).

Os GTE-Pro tiveram uma secção noturna dramática. No início da 16ª hora, o líder Michael Christensen no Porsche #92 ficou preso na caixa da gravilha em Mulsanne, reentrando em pista e rebentando o pneu, que danificou bastante o carro. Isso retirou a hipótese do #92 poder vencer a corrida.

Isso colocou de novo o Corvette #64 de Alex Sims na liderança da classe com uma vantagem de dezasseis segundos, quando foi batido por um LMP2. O contacto foi suficiente para enviar o Corvette contra a barreira, o que obrigou à desistência do Corvette. Um golpe cruel para a equipa Corvette, que tinha acabado de confirmar a desistência do #63 devido a problemas mecânicos.

Ficou o Ferrari #51 na liderança da classe, seguido pelo Porsche #91 e o Ferrari #52.

Nos Am, a TF Sport passou para a liderança com o Aston Martin Vantage AMR #33 de Ben Keating, Marco Sorensen e Henrique Chaves, um minuto à frente do Porsche #99. Sebastian Priaulx detém o terceiro lugar no Porsche #77 da Dempsey-Proton Racing.

O Porsche #79 da WeatherTech Racing, um dos candidatos ao pódio da classe, desistiu depois de Thomas Merrill ter sofrido um pião nas curvas Porsche e foi obrigado a trazer lentamente o carro de volta às boxes.

Foto: JB Photopress/José Bispo

