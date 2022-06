24 Horas Le Mans, 1ª Hora: Toyota lidera à geral e António Félix da Costa nos LMP2 | AutoSport

Após a primeira hora de corrida da edição 90 das 24 Horas de Le Mans, é o Toyota #7 que lidera a classificação geral, seguido do Toyota #8. Seguem-se os dois Glickenhaus, com o #708 à frente do #709 e o Alpine #36 ainda não saiu do quinto posto.

O então segundo classificado, o Toyota #7, foi o primeiro carro a parar da dupla nipónica, seguido do Glickenhaus #709 e o Alpine #36, mas após todos os Hipercarros terem parado, Mike Conway no #7 conseguiu passar para a liderança do pelotão, tendo Sebastien Buemi (#8) perdido algum tempo no primeiro turno de condução após algumas distrações.

Com Will Steven, companheiro da equipa de Filipe Albuquerque aos comandos do Oreca #22 da United Autosports, aos comandos do protótipo LMP2, a corrida começou da pior forma para a equipa. Owen seguiu em frente para a caixa de gravilha nos primeiros metros da prova francesa, tendo sido “apertado” por dois adversários, um de cada lado, e sofreu alguns danos no LMP2. O carro foi recuperado, mas perdeu pelo menos 3 voltas. Os carros envolvidos no acidente foram o #41 da Realteam by WRT e o #31 da WRT, com René Rast aos comandos. O #31 sofreu uma penalização por ser considerado culpado do incidente na partida da prova.

Também o carro #47 da Algarve Pro Racing, com Sophia Flörsch ao volante, sentiu dificuldades na primeira volta e dirigiu-se muito devagar para a box, perdendo quase 25 minutos da prova. O #41 da Realteam by WRT de Rui Andrade também já parou em resultado do toque com o #22 da United Autosports.

Ainda nos LMP2, António Félix da Costa começou por subir ao segundo posto no arranque, mas baixou para o terceiro lugar pouco depois, atrás do #9 da Prema e do #31 da WRT.

Meia hora depois do início da corrida, os primeiros protótipos LMP2 pararam, incluindo Félix da Costa, ficando Fabio Scherer ao volante do #43 da Inter Europol Competition na liderança provisória do pelotão da classe. António Félix da Costa e a JOTA conseguiram ganhar tempo na paragem da box, saindo na frente do carro da Prema. Quando o #43 parou, o piloto português passou a liderar a corrida na classe LMP2. Estando Robert Kubica ao volante do #9 da Prema, Félix da Costa aumentou o ritmo e aumentou a vantagem sobre o adversário polaco, passando em poucas voltas a ter mais de 2 segundos de diferença para o vice líder. Tem agora cerca de 7 segundos a separa-lo de Kubica.

Nos GTE-Pro, o Corvette #63 e o Ferrari #52 foram os primeiros pilotos a parar com cerca de 50 minutos de prova. O Porsche #92 passou a liderar a corrida, mas depois de todos os carros terem realizado as primeiras paragens, a classificação ficou idêntica aos momentos iniciais, com os dois Corvette a liderarem o pelotão, com o #64 na frente do #63, seguido do Porsche #92 com Kevin Estre ao volante.

Entre os Am, no final da primeira hora, 4 Porsche lideravam o pelotão. O #99 da Hardpoint Motorsport tem cerca de meio segundo de vantagem sobre o #46 da Team Project 1. Seguem-se os Porsche #79 da Weathertech Racing e o #77 da Dempsey Proton Racing.

Foto: JB Photopress/José Bispo