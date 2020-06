24 Horas de Le Mans Virtual (6H): Três carros separados por 3.5s

Passadas que estão seis horas de corrida, lidera o Oreca 07 LMP2 #33 da Seas Motorsport de Isa Bin Abdulla Al-Khalifa (BHR), Oliver Rowland (GBR), Rory MacDuff (USA) e Devin Braune (DEU), cerca de segundo e meio na frente do Oreca 07 LMP2 #20 do Team Redline de Max Verstappen (NLD), Lando Norris (GBR), Atze Kerkhof (NLD) e Greger Huttu (FIN).

Quanto aos portugueses, 17º lugar para o Oreca 07 LMP2 #38 do JOTA TEAM REDLINE, de António Félix da Costa (PRT), Felix Rosenqvist (SWE), Rudy van Buren (NLD) e Kevin Siggy (SVN). 21º lugar para o Oreca 07 LMP2 de Filipe Albuquerque (PRT), Alex Brundle (GBR), Job van Uitert (NLD) e Tom Gamble (GBR). 27º lugar para o Oreca 07 LMP2 #9 de Olivier Panis (FRA), Aurélien Panis (FRA), Adam Pinczes (HUN) e Nuno Pinto (PRT).

