24 horas de Le Mans/TL2: Glickenhaus na frente, Filipe Albuquerque 2º na LMP2 | AutoSport

Depois de ‘ameaças’ nas sessões anteriores, desta feita o Glickenhaus 007 LMh #708 liderou mesmo uma sessão, através de Olivier Pla/Romain Dumas/Felipe Derani. Bateram o Toyota GR010 Hybrid#7da Toyota Gazoo Racing de Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez por 0.264s, com o Toyota Gr010 Hybrid #8 de Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa em terceiro a 0.348s. Quarto posto para o segundo Glickenhaus 007 LMh, o #709 de Ryan Briscoe/Richard Westbrook/Franck Mailleux. Em quinto ficou novamente o Alpine A480 – Gibson #36 da Alpine Elf Team de André Negrão/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere a 1.152s da frente.

Na LMP2, liderança para o Oreca 07 – Gibson #31 da WRT de Sean Gelael/Robin Frijns/René Rast, na frente do Oreca 07 – Gibson 22 da United Autosports USA de Phil Hanson/Filipe Albuquerque/Will Owen, que finalmente surge nos lugares bem à frente. Terceiro posto para o Oreca 07 – Gibson #32do Team WRT de Rolf Ineichen/Mirko Bortolott/Dries Vanthoor. Sexto posto para o Oreca 07 – Gibson #41 da Realteam By WRT, onde está Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nato. Desta feita o Oreca 07 – Gibson #38 da Jota de Roberto Gonzalez/Félix da Costa/Will Stevens ficou apenas na 13ª posição.

Na LM GTE Pro, liderança para o Chevrolet Corvette C8.R #63 da Corvette Racing de Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburg, na frente do Chevrolet Corvette C8.R #64 da mesma equipa de Tommy Milner/Nick Tandy/Alexander Sims, com o Porsche 911 RSR – 19 #91 da Porsche GT Team de Gianmaria Bruni/Richard Lietz e Frederic Makowiecki logo a seguir.

Por fim, na LM GTE Am, na frente ficou o Porsche 911 RSR – 19 #46 do Team Project 1 de Matteo Cairoli/Mikke Pedersen/Nicolas Leutwiler, em segundo o Porsche 911 RSR – 19 #88 da Dempsey – Proton Racing de Fred Poordad/Maxwell Root/Jan Heylen com o carro de Henrique Chaves apenas no 13º lugar, o Aston Martin Vantage AMR #33 da TF Sport onde estão também Ben Keating e Marco Sorensen.