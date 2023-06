24 Horas de Le Mans: Recorde a grelha de partida | AutoSport

O Ferrari 499P n°50 de Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen e o Ferrari 499P n°51 de Antonio Giovinazzi, James Calado e Alessandro Pier Guidi vão liderar o pelotão no arranque da corrida do centenário das 24 Horas de Le Mans.

Como referimos anteriormente, o Porsche 963 nº38 da Hertz Team JOTA com António Félix da Costa arranca da 60ª posição, enquanto o Oreca nº22 de Filipe Albuquerque sairá da 13ª linha de grelha, na 25ª posição.

Grelha de partida, AQUI.