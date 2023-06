24 Horas de Le Mans: Porsche 963 #38 da Jota e Félix da Costa, do céu ao inferno… | AutoSport

Com pouco mais de 17 horas de corrida, o Porsche 963 #38 da Hertz Team JOTA de António Félix da Costa William Stevens e Yifei Ye roda na 24ª posição a 14 voltas dos líderes, depois de ter sido um dos protagonistas na fase inicial da corrida. Pouco depois da quarta hora de corrida, Yifei Ye, companheiro de equipa de António Félix da Costa, bateu forte nas proteções do traçado francês, não conseguindo travar para entrar numa das curvas com o O Porsche 963 privado a ficar muito danificado.

Antes, com três horas de corrida, o Porsche #38 da Jota liderava depois de ter sido o primeiro carro a parar.

Saindo do fundo da grelha de partida por não ter registado qualquer tempo durante a sessão de qualificação de quarta-feira, o Porsche 963 da Hertz Team Jota pilotado por António Félix da Costa aproveitou o prematuro período de Safety Car na corrida do centenário das 24 Horas de Le Mans para recuperar posições, depois da saída do primeiro Safety Car já era 13º, continuou a subir posições devido à ‘borla’ da ida às boxes e de um grande andamento, e com quatro horas de corrida, liderava, depois de passar Menezes no Peugeot #94.

Apesar de perseguido pelo Ferrari #50, com Molina ao volante, mantinham a liderança com o Jota Porsche #38 a estabelecer a volta mais rápida na altura, por volta da 5ª hora, até que o Jota #38 saiu das curvas do Porsche e bateu forte no muro, arrancando a asa traseira e sofrendo muitos danos, rumando às boxes para reparações.

Por volta das 2h30 da manhã, nova longa viagem para as boxes para o Jota Porsche #38, e um défice de 14 voltas, depois de terem liderado nas primeiras horas. Le Mans é mesmo assim…

Foto Phillipe Nanchino