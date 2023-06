24 Horas de Le Mans: Para Filipe Albuquerque, Le Mans, voltou a ser cruel… | AutoSport

O Oreca 07 – Gibson #22 da United Autosports de Phil Hanson, Filipe Albuquerque e Frederick Lubin roda no 12º a 4 voltas dos líderes, após a 17ª hora de corrida. O piloto português já foi muito feliz nesta prova, mas também já sabia que Le Mans é quando sempre um carrossel de emoções, e desta feita, não houve motivos para sorrisos.

Um acidente de Frederik Lubin, seu companheiro de equipa no Oreca #22 acabou com as esperanças de um bom resultado, que de qualquer forma já não se antevia fácil, mas as coisas precipitaram-se muito cedo. Não cometer erros era primordial, mas um excesso de Lubin, acabou com as esperanças: “não podemos falhar quando temos as oportunidades nas mãos”, disse Albuquerque.

A equipa largou da 25ª posição, 10º nos LMP2 mas a meio da terceira hora de corrida, Frederik Lubin, que já tinha tomado o lugar de Albuquerque no Oreca #22 não evitou um toque com o Porsche #77 da Dempsey Proton, danificando muito o protótipo. O sonho de voltar a vencer Le Mans acabava ali para o piloto português, mais uma vez sem culpa nenhuma. Agora, resta levar o carro até ao fim…

Foto: Philippe NANCHINO/ MPSA