24 horas de Le Mans, Os portugueses: Pista, boxes, Direção de Corrida, Safety Car, bandeira de partida e Comissários de Pista…

Como sempre, a representação portuguesa nesta 88.ª edição das 24 Horas de Le Mans não se cinge somente à pista, onde vão estar Filipe Albuquerque e

António Félix da Costa, como pilotos portugueses, aos mecânicos e engenheiros da equipa portuguesa da Algarve Pro Racing, que tem dois carros na categoria LMP2. Este ano, a partida de Le Mans é dada por Carlos Tavares, presidente do Conselho de Administração do grupo PSA, e para além dele estarão ainda em Le Mans, os portugueses Eduardo Freitas, como Diretor de Corrida, e Pedro Couceiro, ao volante de um dos ‘safety car’.

Last, but not least, a Sandra Coelho, o José Santos, Fidélio Rio Maior, Pedro Ruivo, Bruno Santos, Nelson Inácio, Comissários de Pista, que vão estar entre os postos 12B e o 15B. Não esquecendo claro o José Bispo, da agência JB Photopress, o João Filipe da Adrenalmedia e provavelmente, mais alguns elementos, que desconhecemos. Quem os conhecer, divulgue…