24 horas de Le Mans: O essencial para saber

É já no próximo sábado, às 14:00h de 19 de setembro, que arrancam as 24 Horas de Le Mans, evento que termina no domingo às 14:00h. A mais icónica corrida de resistência do mundo, tem este ano como líder do Mundial de Resistência, WEC, na sua categoria, a LMP2, Filipe Albuquerque, bem como o novo campeão de Fórmula E, António Félix da Costa, que vai também estar em pista na luta pelo triunfo da categoria LMP2.

Depois duma longa espera, chegam finalmente as 24 Horas de Le Mans. A 88.ª edição de Le Mans conta com dois pilotos portugueses em pista na categoria LMP2 e as expetativas são elevadas. Filipe Albuquerque lidera o campeonato da categoria junto com o companheiro de equipa, o britânico Philip Hanson, quando faltam apenas duas corridas para o final da temporada. Somam 120 pontos cada. Os pilotos da United Autosports vêm de três vitórias nas últimas corridas, no Bahrein, EUA e Spa-Francorchamps (Bélgica).

Este ano, a prova realiza-se apenas em setembro, mais próximo do outono. Deste modo, a corrida terá mais horas noturnas, resultando numa temperatura de pista mais fria. Algo que pode representar a edição mais rápida de sempre.

António Félix da Costa, que recentemente se sagrou campeão de Fórmula E, volta a marcar presença nas 24 Horas de Le Mans, à semelhança de anos anteriores. Esta época, o piloto da Jota Sport participou em cinco corridas, tendo ganho as 4 Horas de Xangai, na China, em novembro do ano passado, e garantido ainda presença no pódio noutras três provas, pelo que as expectativas são elevadas também. Destaque ainda para a presença da equipa portuguesa da Algarve Pro Racing com dois carros na categoria LMP2.

Este ano, pela primeira vez será uma personalidade lusa a dar a partida de Le Mans. Carlos Tavares, presidente do Conselho de Administração do grupo PSA, foi o escolhido pela organização da prova para agitar a bandeira que dará o início da corrida. Para além dele estarão ainda em Le Mans, os portugueses Eduardo Freitas, como Diretor de Corrida, e Pedro Couceiro, ao volante de um dos ‘safety car’.

Como sempre, o Eurosport dará total cobertura ao evento em Le Mans, a partir de dia 17 de setembro, emitindo treinos livres, qualificação, super-pole, ‘warm-up’ e corrida, bem como programas complementares com a melhor análise. Em 2020, pela primeira vez, a histórica corrida não contará com a presença de público nas bancadas devido à pandemia da COVID-19.

Há algumas alterações ao formato da prova. A tradicional sessão de qualificação das 24 Horas de Le Mans foi alterada. Este ano passam as duas sessões, com o objetivo de incentivar a velocidade pura e o espetáculo em pista. A qualificação vai decorrer na quinta-feira e no final desta sessão 24 concorrentes – os seis mais rápidos de cada categoria – vão disputar no dia seguinte, sexta-feira, a nova ‘Hyperpole’, que determinará os seis primeiros lugares para cada uma das quatro categorias.

Sessenta carros e 180 pilotos participam nas 24 Horas de Le Mans 2020 (6 protótipos LMP1, 24 protótipos LMP2, 8 LMGTE Pro e 22 LMGTE Am). Os britânicos constituem o maior contingente com 34 pilotos na lista provisória de inscritos, e a França é representada por 29.

Horários de transmissões no Eurosport

Eurosport 2 – 17 de setembro, 13:00h – 16:00h – Treinos Livres

Eurosport 2 – 17 de setembro, 16:00h – 17:00h – Qualificação

Eurosport 1 – 17 de setembro, 19:00h – 23:15h – Treinos Livres

Eurosport 1 – 18 de setembro, 09:00h – 10:00h – Treinos Livres

Eurosport 1 – 18 de setembro, 10:30h – 11:00h – Hyperpole

Eurosport 1 – 19 de setembro, 09:30h – 10:00h – Warm Up

Eurosport 1– 19 de setembro, 10:00h – 11:15h – Road to Le Mans

Eurosport 1 – 19 de setembro, 12:30h – 13:15h – Inicio de transmissão

Eurosport 1 – 19 de setembro, 13:15h – 20 de setembro – 14:00h – 24 Horas de Le Mans + Pódio