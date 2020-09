24 Horas de Le Mans: Neel Jani ‘explica’ o Circuito de la Sarthe

As 24 Horas de Le Mans é sem dúvida a corrida mais conhecida do mundo. Realizada anualmente desde 1923, por lá passaram os melhores pilotos da história do automobilismo mundial. Para nos explicar o que é correr no lendário Circuito de la Sarthe durante 24 horas seguidas, aqui fica o Neel Jani, vencedor da corida de 2016 pela Porsche, que nos acompanha em todas as curvas.