24 horas de Le Mans: La Sarthe com mais espaço para público

sabendo do sucesso crescente que as 24 Horas de Le Mans têm entre o público que constantemente esgota a capacidade das bancadas do circuito de La Sarthe, a ACO anunciou cerca de mais 15.000 lugares para espetadores na prova que se realiza a 15 e 16 de junho de 2025.

Os sócios da ACO já compram bilhetes desde o dia seis deste mês, o público em geral, pode fazê-lo a partir de dia 13 de novembro.

Na zona do Karting, será construido um topo com vista para as curvas Porsche bem como uma Fan Zone.

Na zona de Tertre Rouge, novo espaço para mais de 10.000 espetadores. Serão também criadas novas bancadas com 1000 lugares na chicane Maison Blanche, à saída das curvas Karting e Corvette.