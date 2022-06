24 Horas de Le Mans: horários (qualificação 1, hoje às 13h00) | AutoSport

Já arrancou no fim de semana com o ‘test day’, prossegue hoje com duas qualificações e um treino livre à noite. Está tudo pronto para os 62 carros e 186 pilotos que participam na principal corrida do calendário da resistência, as míticas 24 Horas de Le Mans arrancarem para a 90ª edição da prova.

Horário

8 junho

13h00 – Qualificação 1

18h00 – Qualificação 2

21h00 – Treino Livre 1

9 junho

14h00 – Treino Livre 2

19h00 – Hyperpole

21h00 – Treino Livre 3

11 junho

09h30 – Treino Livre 4

15h00 – Corrida