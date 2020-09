24 Horas de Le Mans: Horários de transmissões no Eurosport

Como sempre, o Eurosport transmite as 24 Horas de Le Mans e mais uma vez leva até si uma edição muito especial no fim-de-semana de 19 para 20 de setembro. Faça uma direta e acompanhe a mais icónica corrida de carros de resistência do mundo. Veja os horários.

Eurosport 2 – 17 de setembro, 13:00h – 16:00h – Treinos Livres

Eurosport 2 – 17 de setembro, 16:00h – 17:00h – Qualificação

Eurosport 1 – 17 de setembro, 19:00h – 23:15h – Treinos Livres

Eurosport 1 – 18 de setembro, 09:00h – 10:00h – Treinos Livres

Eurosport 1 – 18 de setembro, 10:30h – 11:00h – Hyperpole

Eurosport 1 – 19 de setembro, 09:30h – 10:00h – Warm Up

Eurosport 1– 19 de setembro, 10:00h – 11:15h – Road to Le Mans

Eurosport 1 – 19 de setembro, 12:30h – 13:15h – Inicio de transmissão

Eurosport 1 – 19 de setembro, 13:15h – 20 de setembro – 14:00h – 24 Horas de Le Mans + Pódio