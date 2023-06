24 Horas de Le Mans, H7h30: Ferrari #51 mantém liderança | AutoSport

Com sete horas e meia de corrida, o Ferrari 499P #51 da Ferrari AF Corse de Alessandro PIER GUIDI/James CALADO/Antonio GIOVINAZZI mantém a liderança que já tinha no final da sexta hora, neste momento com 44.501s de avanço sobre o Peugeot 9X8 #94 da Peugeot Total Energies de Loic DUVAL/Gustavo MENEZES/Nico Muller. Depois do atraso quando não conseguiram ir às boxes trocar pneus quando o Safety Car entrou em pista, a Toyota já recuperou até ao terceiro posto com o Toyota GR010 HYBRID #7 da Toyota Gazoo Racing de Mike CONWAY/Kamui KOBAYASHI/Jose Maria LOPEZ, que rodam a 1m06.926s da frente.

O segundo Ferrari, o Ferrari 499P #50 da Ferrari AF Corse de Antonio FUOCO/Miguel MOLINA/Nicklas NIELSEN roda cerca de 20 segundos mais atrás do Toyota e a 1m25 dos seus colegas de equipa. Ainda na mesma volta rodam o Cadillac V-Series.R #2 da Cadillac Racing de Earl BAMBER/Alex LYNN/Richard WESTBROOK e o Toyota GR010 HYBRID #7 da Toyota Gazoo Racing de Mike CONWAY/Kamui KOBAYASHI/Jose Maria LOPEZ. O Cadillac está a 1m36s da frente e o Toyota a quase três minutos.

O Porsche 963 #38 da Hertz Team JOTA de Antonio Felix DA COSTA/William STEVENS/Yifei YE roda a 5 voltas da frente na 13ª posição e o Oreca 07 – Gibson #22 da United Autosports de Philip HANSON/Filipe ALBUQUERQUE/Frederick LUBIN são 18º da LMP2, categoria liderada pelo Oreca 07 – Gibson #65 da Panis Racing de Manuel MALDONADO/Tijmen VAN DER HELM/Job VAN UITERT. O Oreca 07 – Gibson #45 da Algarve Pro Racing de George KURTZ/James ALLEN/Colin BRAUN são sétimos da LMP2.