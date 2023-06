24 Horas de Le Mans, H6: cinco equipas diferentes nos seis primeiros lugares, Ferrari na frente | AutoSport

No final da sexta hora de corrida o Ferrari 499P #51 da Ferrari AF Corse de Alessandro PIER GUIDI/James CALADO/Antonio GIOVINAZZI liderava coim 6.321s de avanço para o Porsche 963 #75 da Porsche Penske Motorsport de Felipe NASR/ Mathieu JAMINET/Nicholas TANDY com o Ferrari 499P #50 da Ferrari AF Corse de Antonio FUOCO/Miguel MOLINA/Nicklas NIELSEN rm terceiro, 3.4s mais atrás. Para não destoar muito do que tem sido uma corrida muio equilibrada, quarto posto para o Peugeot 9X8 #94 da Peugeot Total Energies de Loic DUVAL/Gustavo MENEZES/Nico Muller, que rodava a 10.580s da frente. Mais longe, a pouco mais de trinta segundos, do terceiro lugar, o Cadillac V-Series.R #2 da Cadillac Racing de Earl BAMBER/Alex LYNN/Richard WESTBROOK, a 52.632 da frente.

O primeiro Toyota surge somente no sexto posto, o Toyota GR010 HYBRID #8 da Toyota Gazoo Racing de Sébastien BUEMI/Brendon HARTLEY/Ryo HIRAKAWA, seguido do outro Toyota GR010 HYBRID, o #7 da Toyota Gazoo Racing de Mike CONWAY/Kamui KOBAYASHI/Jose Maria LOPEZ, ambos a rodar juntos mas a 1m23/1m25 da frente e a trinta segundos do 5º posto.

Até aqui, a chuva a criar muitos problemas e interrupções, logo na fase inicial da corrida e um pouco depois, neste momento, alguma surpresa com a Peugeot perto da frente, e o mais importante, cinco equipas nos seis primeiros lugares, o que é fantástico

Após a intervenção do safety car, que durou uma hora e 25 minutos, as estratégias da classe Hypercar divergiram, uma vez que vários carros não conseguiram voltar a montar pneus slicks na pista seca antes do fecho das boxes para o reinício da corrida.

Entre este grupo encontravam-se os Toyota, que tiveram de fazer as suas paragens quando a corrida recomeçou, juntamente com o Porsche 963 #6 de Kevin Estre, o que naturalmente os atrasou.

A Peugeot liderou a corrida nessa altura com Gustavo Menezes ao volante do #94 9X8, ficando em pista mais uma volta antes de entrar nas boxes, acompanhado pelo carro #75 de Tandy, o que deu a vantagem aos carros que tinham conseguido fazer a paragem para slicks sob o safety car.

Isto incluía o Porsche da Jota, os dois Ferrari, o Porsche #5 e o Peugeot #93, mas este último saiu da luta pela liderança quando Jean-Eric Vergne se despistou à saída da curva Mulsanne.

Ye assumiu a liderança e estava a afastar-se de Dane Cameron no Porsche oficial, até que sofreu uma forte saída de pista nas curvas Porsche, com o carro a ficar com danos significativos na traseira.

Cameron foi penalizado com um drive-through por ultrapassar sob as amarelas, o que colocou a Ferrari de novo numa posição de liderança à entrada da sexta hora de corrida.

Miguel Molina, no carro #50, liderava o seu oposto Antonio Giovinazzi, no carro #51, com os dois a trocarem de lugar antes de fazerem as suas paragens nas boxes, pouco antes da marca das seis horas.

Isso promoveu brevemente os dois Toyotas de volta à liderança, antes de também eles entrarem nas boxes. Loic Duval tinha o Peugeot #94 em quarto lugar, seguido por Alex Lynn no Cadillac V-Series.R #2, que também conseguiu parar atrás do safety car, e os Toyota de Hartley e Lopez.

Na classe LMP2, a Inter Europol Competition liderava às seis horas com Jakub Smiechowski ao volante do ORECA #34, herdando a liderança quando o Jota #28 de Oliver Rasmussen fez a sua última paragem. Oliver Jarvis também teve o carro #23 da United Autosports no meio da luta pela liderança, correndo numa estratégia alternativa depois de ter feito a paragem verde após o reinício do safety car, juntamente com o carro #41 da WRT de Louis Deletraz.

Os GTE Am foram liderados pelo Ferrari #66 da JMW Motorsport de Giacomo Petrobelli, à frente do Ferrari #85 da Iron Dames de Michelle Gatting.

O Chevrolet Camaro ZL1 da Garage 56 estava na 41ª posição da geral, atrás de seis dos carros da GTE Am, com a lenda da Taça NASCAR Jimmie Johnson ao volante.

Classificações – HORA a HORA – CLIQUE AQUI