24 Horas de Le Mans: Data para a edição de 2023 confirmada | AutoSport

As 24 Horas de Le Mans do próximo ano irão realizar-se entre os dias 10 e 11 de junho, confirmou o Automobile Club d’Ouest em conferência de imprensa antes da edição deste ano da mítica prova de resistência francesa.

Tom Kristensen, que detém o recorde de vitórias em Le Mans (9 vitórias), será o embaixador para esta corrida. Está confirmado que o Troféu 2023, um novo desenho para o centenário, irá viajar pelo mundo no próximo ano, antes e depois da grande corrida. Está também confirmado que está a ser produzido um documentário sobre Le Mans.

Foto: JB Photopress/José Bispo