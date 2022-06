24 Horas de Le Mans: como sempre, no Eurosport | AutoSport

Esta semana o Eurosport emite as 24 Horas de Le Mans, a mais icónica prova de resistência do mundo e onde os melhores pilotos e equipas lutam pela vitória numa batalha onde a noção de resistência perdeu terreno para a velocidade. São, verdadeiramente, 24 horas ‘prego a fundo’.

As marcas mais conceituadas de automóveis competem pela glória no histórico Circuito de la Sarthe, em Le Mans, França, onde uma volta ultrapassa os 13,6 km e as médias rondam os 250 km/h, ‘brincando’ para lá dos 350 km/h nas zonas mais velozes da pista.

A 90.ª edição de Le Mans conta com dois pilotos portugueses em pista e as expectativas são elevadas. Filipe Albuquerque e António Félix da Costa são os representantes lusos, e temos ainda o angolano Rui Andrade, que corre com licença portuguesa. Filipe Albuquerque e Félix da Costa apontam a um lugar no pódio com as suas respetivas equipas na categoria LMP2.

A corrida conta ainda com a presença de Henrique Chaves da TF Sport na categoria LMGTE Am.

O Eurosport dará total cobertura ao evento em Le Mans, emitindo treinos livres, qualificação, hyperpole, ‘warm-up’ e corrida. O canal conta ainda com programas extra onde é feita a análise da ação pelos melhores especialistas como Tom Kristensen, antigo piloto vencedor de 9 edições de Le Mans, Jennie Gow, Guebaelle Longy e Toby Moody.

Em 2022, o público regressa em pleno às bancadas do circuito para seguir a histórica corrida.

Horários de Transmissão das 24 Horas de Le Mans

Quinta-Feira, 9 De Junho

Treinos Livres 3.ª Sessão – Eurosport 2 – 13:45h – 17:15h

Hyperpole – Eurosport 1 – 18:15h – 20:15h

Treinos Livres 4.ª Sessão – Eurosport 1 – 20:45h – 23:15h

Sábado, 11 De Junho

Warm Up – Eurosport 1 – 09:15h – 10:00h

Road To Le Mans – Eurosport 1 – 10:00h – 11:30h

Início De Transmissão – Eurosport 1 – 14:15h – 14:45h

24 Horas De Le Mans

11 De Junho 14:45h A 12 De Junho 15:30h – Eurosport 1