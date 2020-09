24 Horas de Le Mans: Classe de 2020

59 carros LMP e GTE alinharam-se na grelha para a foto oficial das 24 Horas de Le Mans, sétima ronda do Mundial de Endurance 2019/20.

Devido à atual pandemia de COVID-19, não houve este ano imagem dos 177 pilotos (171 homens e 6 mulheres). Três sessões de treinos livres e de qualificação terão lugar hoje [quinta-feira] antes do novíssimo ‘Hyperpole’ de sexta-feira para determinar as seis primeiras posições de partida para cada categoria. A corrida de sábado terá início às 13h30 de Portugal continental