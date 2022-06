24 Horas de Le Mans: Bom início de corrida de António Félix da Costa | AutoSport

À semelhança do que aconteceu no ano passado – com condições de pista completamente diferentes – António Félix da Costa realizou um início fantástico das 24 Horas de Le Mans. O andamento do piloto português, juntamente com a estratégia bem planeada da JOTA, permitiram ao Oreca #38 assumir a liderança entre os protótipos LMP2 ainda dentro da primeira hora de corrida. Não será fácil segurar o primeiro posto, até porque se espera uma resposta dos adversários durante a noite, mas quando o piloto português foi substituído por Will Stevens após os primeiros turnos de condução, a vantagem para o carro perseguidor era de mais de 20 segundos.

Ainda nos LMP2, Filipe Albuquerque já está ao volante do carro #22 mas ainda muito atrasado (25º nos LMP2) devido ao acidente nos primeiros 200 metros de corrida. Um acidente que mereceu críticas por parte de António Félix da Costa a René Rast que foi penalizado logo depois, nas declarações que fez ao Eurosport depois de terminar os seus turnos aos comandos do #38.

Quem também está ao volante é Henrique Chaves no Aston Martin Vantage AMR #33 da TF Sport, substituindo Marco Sorensen. Estreante em Le Mans, Chaves é atualmente o 4º classificado entre os GTE-Am e pode estar na luta pelo pódio.

Tempos completos, aqui.

Foto: JB Photopress/José Bispo