24 Horas de Le Mans: Altos e baixos para os Peugeot 9X8 | AutoSport

Os dois carros do Team Peugeot Total Energies terminaram em 8º e 12º após uma corrida cheia de altos e baixos. O Peugeot 9X8 #94 liderou durante várias horas até ao início da madrugada, mas apesar do ritmo inicial ser pouco prometedor, Gustavo Menezes não evitou uma saída na chicane Daytona, o que motivou um atraso de oito voltas, retirando o carro da luta pela vitória. Também o #93 (P. Di Resta / M. Jensen / J. Vergne) perdeu muito tempo com uma saída de pista de Jean-Éric Vegne, que ficou preso na gravilha em Arnage, o que motivou uma perda de tempo considerável.

Mais de 300.000 espectadores estiveram presentes no circuito durante todo o fim de semana para celebrar o centenário das 24 Horas de Le Mans, a 91ª edição da lendária corrida e a 4ª ronda do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA. Após 24 horas de corrida, e para celebrar o seu regresso a Le Mans, os dois Hypercars híbridos-elétricos do Team Peugeot TotalEnergies cruzaram a linha de meta na 8ª (#93) e 12ª (#94) posições da classe Hypercar.

Depois de uma semana difícil, em que a equipa teve de lidar com vários incidentes, o Team Peugeot Total Energies fez uma boa corrida, até que os erros dos pilotos os afastaram da frente.

As condições meteorológicas variáveis, com secções secas e molhadas, tornaram a corrida mais complicada para os pilotos. A corrida foi neutralizada três vezes com um Safety Car a alterar as ordens em cada uma delas.

Paul Di Resta, ao volante do Peugeot 9X8 #93 e Nico Müller no #94 arrancaram para uma corrida cuja partida foi dada por Lebron James, lenda viva da NBA. Os dois Peugeot 9X8 estavam em ritmo e em contacto com os outros concorrentes, gerindo os procedimentos do Safety Car. O 9X8 #93 saiu de pista no final da tarde de sábado e desceu na classificação.

Durante as horas seguintes, uma boa estratégia permitiu ao Peugeot 9X8 #94 de Loïc Duval assumir a liderança das 24 Horas de Le Mans e manter-se na frente do pelotão durante mais de 4 horas graças a Nico Müller e Gustavo Menezes. Infelizmente, após 11 horas de corrida, Gustavo Menezes bateu nas barreiras na saída da primeira chicane da reta de Hunaudières. O carro voltou à pista apenas 20 minutos depois de ter entrado na box. Entretanto, o 9X8 #93, conduzido por Jean-Éric Vergne, Mikkel Jensen e Paul Di Resta, estava a rodar de forma consistente e foi abrindo caminho na classificação até chegar ao 6º lugar a meio da corrida.

Durante o resto da noite e início da manhã, não se registaram incidentes de maior para os dois Peugeot que mantiveram o seu ritmo. Esta consistência conduziria o #93 ao 5º lugar e o #94 à 10ª posição após 18 horas de corrida.

No entanto, quando faltavam 2h30 para o final da corrida, os dois carros foram obrigados a regressar à box devido a um problema hidráulico. Mais uma vez, a equipa mostrou a sua capacidade de reação, e graças a este trabalho de equipa, os dois carros puderam voltar à pista. E o mesmo aconteceu durante a última hora de corrida, quando o #94 teve de regressar às boxes para uma intervenção no motor.

Paul Di Resta e Nico Müller cruzaram a linha de meta da edição do centenário das 24 Horas de Le Mans lado a lado, sob o olhar de Linda Jackson, CEO da Peugeot e de Carlos Tavares, CEO da Stellantis, uma vez que ambos foram apoiar a equipa durante esta longa semana de corrida.