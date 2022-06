24 Horas de Le Mans: Alteração do BoP no Alpine | AutoSport

Antes do dia de teste das 24 Horas de Le Mans, no domingo, a Alpine recuperou alguma da potência, após a divulgação do BoP para a mítica prova de resistência.

O BoP dos Hipercarros divulgado, mostra que o Alpine A480 Gibson terá o máximo de 420 kW (563 cv), 10 kW (13 cv) mais do que foi permitido na ronda anterior do campeonato do mundo de resistência (WEC) da FIA em Spa-Francorchamp.

O BoP dos Toyota GR010 HYBRID não sofreu alterações desde Spa e terão uma potência máxima de 506 kW, um peso mínimo de 1070 kg e a os dois Glickenhaus 007 terão uma potência máxima de 520 kW (697cv), peso mínimo de 1030 kg, o mesmo BoP desde o início de época.

Nos GTE, o BoP divulgado para as 24 Horas de Le Mans não sofreu alterações desde a última prova do WEC.