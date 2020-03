24 Horas de Le Mans adiadas para setembro

Já se esperava que alguma coisa acontecesse, e a confirmação chega agora. Tendo em conta todas as mudanças relacionadas com o coronavírus e as últimas diretrizes do governo francês, as 24 Horas de Le Mans, inicialmente agendadas para 13-14 de junho, foram adiadas para 19-20 de detembro de 2020.

Estão atualmente em vigor fortes restrições em França bem como noutros países em todo o mundo, para travar a propagação do coronavírus. Consequentemente, o organizador da prova, o Automobile Club de l’Ouest decidiu, em conjunto com a federação francesa e os organizadores do WEC, adiar as 24 Horas de Le Mans. Logicamente, este adiamento afetará os calendários do Mundial de Endurance, sendo que as datas das provas seguintes serão revistas e as alterações anunciadas em breve. Os calendários da European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup e Ligier European Series também serão atualizados.

Para Pierre Fillon, Presidente do Automóvel Clube de l’Ouest : “Adiar as 24 Horas de Le Mans das datas originais em junho é agora o caminho mais apropriado nas circunstâncias excecionais atuais. Antes de mais nada, peço a todos que evitem colocar em risco a si mesmos, seus entes queridos e outros. O mais importante, hoje em dia, é reduzir a propagação deste vírus. Os nossos pensamentos vão para o pessoal médico que trabalha incansavelmente para o bem de todos nós. O adiamento das 24 Horas de Le Mans significa fazer mudanças nos calendários do Mundial de Endurance e ELMS, e anunciaremos as novas datas em breve. A segurança e qualidade dos nossos eventos não serão comprometidas. Concorrentes, patrocinadores, adeptos, imprensa, serviços médicos e organizadores, mais do que nunca, é hora de nos unirmos”.

Gérard Neveu, CEO da WEC e ELMS afina pelo mesmo diapasão: “É a decisão certa de adiar à luz da situação atual. Estamos agora a trabalhar na revisão dos calendários para o resto da temporada, bem como para a nona temporada do Mundial de Endurance, que deveria começar em setembro de 2020. Voltaremos nos próximos dias com novidades”. Os adeptos que já compraram bilhetes podem usá-los nos dias 19-20 de setembro (sem troca) ou solicitar um reembolso.