24 horas de Le Mans, a vida na boxe da Ford: o outro lado do WEC

Mecânica da Ford revisita o drama de Le Mans e o desafio extremo do Bahrein

Sete meses depois do violento acidente nas 24 Horas de Le Mans, Iona Hernandez, mecânica da Ford, admite que o impacto continua a fazer‑se sentir, não só no plano emocional, mas também nas consequências mecânicas deixadas no carro. O episódio, classificado internamente como uma “falha de grau A”, foi particularmente frustrante para a equipa, que sentiu ter feito tudo ao nível da preparação, apenas para ver a corrida comprometida por uma quebra imprevisível na roda, com o Mustang a embater nas barreiras e a abandonar quando tudo parecia bem encaminhado.

​

Do sonho em Barcelona ao Mundial de Resistência

Hernandez recorda que, em adolescente, foi pressionada a seguir para a universidade, apesar de não se rever em nenhum curso. Aos 18 anos decidiu optar pelo caminho que queria, ingressando numa escola de mecânica em Barcelona e realizando estágios em karting e TCR, até surgir a oportunidade de integrar a Proton numa prova em casa, no European Le Mans Series, convite que se transformaria em colaboração contínua desde 2021.

Hoje é chefe de carro do nº 88, numa estrutura onde valoriza o ambiente de camaradagem, fortemente marcado pela presença de colegas espanhóis e por uma relação próxima entre elementos da equipa técnica.

​

Bastidores, exigência física e ambição desportiva

Nos bastidores, descreve um trabalho intenso e pouco visível: o início da semana é dedicado a descarregar contentores e preparar minuciosamente o carro para verificações técnicas e treinos, incluindo extensas sessões de prática de pit stops e simulações de trocas de pneus, difusores ou nariz dianteiro para responder a qualquer imprevisto em corrida. No Bahrein, o calor extremo agrava a exigência física, com longas horas de fato ignífugo, numa rotina em que o desgaste mental supera, por vezes, o físico, sobretudo quando resultados promissores se desvanecem por incidentes fora do controlo da equipa.

​

A estrutura da Ford sublinha que o programa não se limita a “colocar o carro em pista”: o objetivo assumido é lutar por vitórias, com uma cultura assente em pessoas, paixão e inovação, procurando estar ao nível de marcas como Ferrari e Porsche nas grandes batalhas da resistência mundial.