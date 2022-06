24 h Le Mans, Henrique Chaves: Estreia no palco de sonho | AutoSport

É mais um representante luso em Le Mans e um dos estreantes do ano. Henrique Chaves irá enfrentar os desafios da mítica prova pela primeira vez, ao volante de um Aston Martin Vantage AMR. O piloto compete pela TF Sport também no ELMS, mas as boas prestações no ALMS e no campeonato europeu convenceram a equipa a dar-lhe a vaga que ficou livre na segunda corrida do ano, em Spa. A estreia não podia ter corrido melhor e Chaves conquistou um segundo lugar na prova belga, com os seus colegas de equipa Ben Keating e Marco Sorensen, que estão na vice-liderança do campeonato LMGTE Am. É a sétima participação de Keating em Le Mans que já subiu ao pódio por duas vezes (2018 e 2021) na classe LMGTE AM, enquanto Sorensen vai para a oitava participação em Le Mans. O bicampeão do mundo de LMGTE Pro (2016 e 2019/2020) ainda não venceu em Le Mans e tem “apenas” um terceiro lugar em seu nome. Mas são dois nomes de peso para acompanhar Chaves, que é um piloto Silver, mas seguramente com mais argumentos que outros Silver que competem.

Chaves já venceu o International GT Open em 2020 e o GT World Challenge Europe Sprint Cup em 2021 e desde que se mudou para os GT´s tem estado em grande. Este ano continua a competir no GT World Challenge, mas está claramente focado em apostar no WEC, agora que esta oportunidade surgiu. Chaves nunca escondeu que pretendia mostrar-se às marcas para garantir o seu futuro como piloto profissional e está na montra certa para o fazer. Olhando ao que fez em Spa, há motivos para ficar otimista, pois os stints do piloto luso foram muito bons e uma excelente amostra. Terá de enfrentar pela primeira vez os desafios de La Sarthe, mas com a experiência dos seus colegas de equipa e com o seu talento, conseguirá certamente ultrapassá-los da melhor forma. É mais um piloto luso que nos pode encher de orgulho nesta edição das 24h de Le Mans.