24 h de Le Mans, Rui Andrade: Dar continuidade aos bons resultados | AutoSport

O angolano, que corre com licença portuguesa, vai para a sua segunda participação em Le Mans. Na sua primeira época a tempo inteiro no WEC, o piloto compete pela RealTeam by WRT tendo como colegas de equipa Ferdinand Habsburg (segunda participação em Le Mans, uma vitória em LMP2) e Norman Nato (quinta participação em Le Mans, um segundo lugar em LMP1), uma excelente tripulação já com provas dadas, apesar de não terem muitas corridas feitas em La Sarthe. Rui Andrade e os seus colegas ocupam a terceira posição da geral, com um terceiro e um segundo lugar conquistados este ano, num excelente começo de temporada. Na sua primeira passagem por Le Mans, Rui Andrade não teve muita sorte e acabou contra as barreiras, mas este ano quer continuar na senda dos bons resultados.