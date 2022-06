24 h de Le Mans, Algarve Pro Racing: Duas máquinas para tentar brilhar | AutoSport

A estrutura com bandeira portuguesa começou o ano da pior forma. Com a invasão russa à Ucrânia e com as sanções que a FIA aplicou aos pilotos russos, a G-Drive deixou a competição, deixando a Algarve Pro Racing no limbo. Mas, mais uma vez, a equipa sediada no sul de Portugal encontrou forma de continuar a competir e apresenta-se em Le Mans com dois carros.

No carro 45, que está a fazer o campeonato todo na categoria Pro/Am, teremos Steven Thomas, James Allen e Rene Binder. James Allen vai para a sua quinta participação em Le Mans e já conta com um pódio em LMP2 (2021) enquanto Binder vai para a sua quarta visita a La Sarthe. Steven Thomas tem-se evidenciado no IMSA, mostrando boa velocidade.

No carro 47 teremos Sophia Floersch, John Falb e Jack Aitken. Floersch ficou conhecida pelo violento acidente em F3 no GP de Macau, mas desde então tem-se virado para os sportscar com sucesso. Esta é a sua terceira passagem em Le Mans, pela primeira vez fora da Richard Mille Racing Team, equipa onde competiu até ao ano passado. Floersch tem mostrado cada vez mais à vontade nos LMP2 e é agora uma piloto com provas dadas. John Falb é já um piloto conhecedor das corridas de endurance, tendo conquistado o título do ELMS em LMP3 em 2017. Tem experiência no IMSA, no ELMS e é um bom piloto Bronze. Jack Aitken irá fazer a sua estreia em Le Mans. O piloto de reserva da Williams começa a explorar novos horizontes e as corridas de endurance são a sua aposta este ano. A competir no ELMS, pela Racing Team Turkey tem duas vitórias em Pro /Am em duas corridas e está agora a descobrir os truques das corridas de longa duração. Não falta velocidade ao jovem britânico de ascendência sul-coreana, mas terá de lidar com os desafios de Le Mans.