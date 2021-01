2020 pela objetiva de: José Bispo

2020 está na reta final e esta altura é feita de balanços e recordações. Foi um ano duro para todos, com desafios tremendos. Mas há sempre imagens que nos fazem sorrir.

São essas imagens que enriquecem os nossos textos, que nos fazem entender o que se passou nas provas, que nos mostram a beleza por vezes escondida ou esquecida deste desporto que tanto gostamos. É esta arte de captar o momento certo, a expressão certa, o detalhe certo que nos faz querer ver mais do desporto motorizado. Essa arte é feita pelos fotógrafos que acompanham as provas e que nos enviam os seus fantásticos registos.

Lançamos um desafio aos fotógrafos que colaboram com o AutoSport: escolher, das milhares de fotos que produziram este ano, apenas cinco ou seis. Aquelas que mais fazem sentido para eles, acompanhando com um texto, dando a sua visão privilegiada aos leitores. José Bispo respondeu ao nosso desafio, mostrando-nos a sua escolha.

2020 por José Bispo

O ano de 2020 fica marcado pelo vírus e pela incerteza de trabalhar naquilo que sempre fiz a nível profissional. Escolher os momentos mais marcantes para mim este ano não foi muito complicado, muito devido a dois pilotos portugueses que obtiveram resultados fantásticos para o desporto motorizado nacional e eu tive a oportunidade do os seguir no WEC e no ELMS.

A época do WEC recomeçou no Texas e depois de algumas peripécias de viagem, chego finalmente ao circuito de Austin quando começa a chover copiosamente. Sorte a minha passa o Gerard Neveu de carro que me dá uma boleia do parque de estacionamento para o interior do circuito. Uma corrida que fica marcada pela vitória à geral da Rebellion e da United Autosports na LMP2 com o Filipe Albuquerque a passar para a frente da categoria.

Sebring ainda estava no calendário e a época deveria terminar em Le Mans mas o vírus veio alterar os planos. Estive a algumas horas de embarcar para Miami quando a notícia chegou do cancelamento da corrida de Sebring e a incerteza estava lançada. Será que teríamos mais corridas em 2020? O ELMS passava pelo mesmo, com alterações de datas e finalmente meses depois tínhamos uma luz ao fundo do túnel. O ELMS teria uma época mais curta e o WEC iria terminar no Bahrain, em Novembro.

Chegamos a Agosto para a corrida do WEC em Spa, com um acesso muito restrito para jornalistas e tal como no ELMS sem espectadores presentes. Com uma grande limitação de movimentos no interior do circuito lá consegui fazer o meu trabalho e a foto mais marcante para mim é esta do Filipe com a taça de mais uma vitória em LMP2, tirada a seguir ao pódio. Como não tinha permissão para poder fotografar a cerimónia da vitória, esperei por ele chegar para a entrevista e foi ali mesmo no corredor que fiz esta foto. Ele até esperou um momento antes de entrar na sala para eu a poder fazer.

Finalmente Le Mans, desta vez em Setembro, a corrida mais esperada, com bancadas vazias e um número extremamente reduzido de jornalistas presentes. Um sentimento estranho ver aquele circuito sem espectadores e no entanto no final a alegria de ver os pilotos portugueses no pódio da maior corrida do mundo e a minha foto na capa do Autosport.

Seguiu-se Monza, a catedral da velocidade. A corrida começou de forma desastrada para a United Autosports, mas mesmo assim e numa demonstração de superioridade, a vitória mais uma vez para o número 22 e a obtenção do título tão aguardado.

Depois da corrida de Portimão, a viagem para o Bahrain para a última da época. Fui de Lisboa para Frankfurt, onde passei a noite no terminal do aeroporto. Ah a vida glamorosa do fotógrafo! Só tinha voo para o Bahrain no dia seguinte. O terminal estava completamente vazio e em todos este anos nunca tinha visto aquele terminal assim. Chegada a Manama e mais um teste feito. Restou aguardar pelo resultado e finalmente poder entrar no circuito, para a corrida de consagração dos vencedores de uma época longa de 480 dias. O fim de uma era na categoria LMP1, com carros absolutamente extraordinários.