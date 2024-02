1812 Km do Catar abrem a 12ª temporada do WEC: Horários e onde ver | AutoSport

O Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) está de regresso para uma nova temporada. Este sábado cumprem-se os 1812 km do Catar, a prova inaugural do calendário e a expectativa é grande para conhecer os novos pilotos e carros.

O circuito Internacional de Losail recebe o arranque da 12.ª temporada do mundial no qual uma das grandes novidades é a estreia da categoria LMGT3, que substitui a LMGTE. Apresenta-te com uma grelha composta por 18 carros.

Para além de carros fantásticos, o WEC conta igualmente com uma lista de pilotos de renome, onde se incluem o nove vezes campeão de MotoGP Valentino Rossi, o vencedor de Le Mans José Maria López, ou Doriane Pin, piloto da Mercedes na F1 Academy. Já António Félix da Costa é o grande ausente esta temporada. O piloto luso decidiu fazer uma pausa nas provas de resistência para se concentrar no Mundial de Fórmula E.

O calendário conta com oito jornadas e passagens por Itália, Bélgica, França, Brasil, EUA, Japão e Barém, terminando a 2 de novembro. Ao contrário do que tinha acontecido na temporada anterior, Portugal ficou de fora do calendário do WEC.

Os1812 km do Catar poderão ser seguidos, este sábado, em direto, no Eurosport 2 com narração de Vítor Sousa e comentários de Ricardo Grilo.

Horário dos 1812 km do Catar:

Sexta-feira, 29 de fevereiro:

09h20 Treino Livre 1

14h30 Treino Livre 2

Sábado, 1 de março

8h00 Treino Livre 3

13h00 Qualificação

Domingo, 2 de março

8h00 Corrida

Confira AQUI a lista de inscritos para a ronda de abertura do WEC em 2024, os 1812 km do Catar.