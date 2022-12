12 provas em 2023 em Portugal com carimbo FIA | AutoSport

Com a aprovação em Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA dos diversos calendários dos campeonatos e troféus com carimbo desta entidade federativa, confirmou-se que Portugal recebe 12 provas em 2023.

A “temporada FIA” em Portugal começa com o Europeu de Ralis (ERC) a visitar Fafe para o Rally Serras de Fafe e Felgueiras entre os dias 11 e 12 de março.

O Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) regressa ao nosso país a 16 de abril com as 6 Horas de Portimão, segunda prova dessa competição, a primeira da temporada em solo europeu.

Seguem-se o Oeiras Eco Rally Portugal a contar para o FIA ecoRally Cup ( 28 de abril a 01 de maio) e poucos dias depois novamente um rali, com o Rali Terras D’Aboboreira (5 e 6 de maio) a contar para o European Rally Trophy. Esta competição da FIA visita novamente Portugal em agosto com o Rali Vinho Madeira (03 a 05 de agosto).

Uma das provas mais “apetecidas” pelos fãs do automobilismo será, com certeza, o Rally de Portugal, prova do Campeonato do Mundo de Ralis que se realiza a 14 de maio. Ainda no mesmo mês, realiza-se a Rampa da Falperra (19 a 21), prova que contará para o Campeonato Europeu de Montanha da FIA.

Durante o verão, o Circuito Internacional de Montalegre oferece ao público um fim de semana preenchido com 3 provas sob alçada da FIA: o Campeonato do Mundo de Ralicross (WRX), o Campeonato Europeu de Ralicross em RX1 e RX3. Todos no mesmo fim de semana, entre os dias 26 e 27 de agosto.

Depois das férias será a vez do Todo-o-Terreno receber provas internacionais da FIA. A primeira será a Baja TT Sharish Reguengos Mourão, que contará para o FIA European Cup for Cross-Country Bajas (22 a 24 de setembro), para depois a 37ª Baja Portalegre ser palco do FIA World Cup for Cross-Country Bajas (26 a 28 de outubro).