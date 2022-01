WEC: WRT anuncia line up completo | AutoSport

Como já anunciado anteriormente, a WRT defenderá os seus títulos de 2021 no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) com dois Oreca 07 Gibson. Hoje, a equipa belga anunciou o alinhamento completo de pilotos para a época que se avizinha.

No carro #31, para além do já confirmado Sean Gelael, juntam-se os piloto da Audi Sport Robin Frijns e René Rast. Frijns já venceu dois títulos do Blancpain com a WRT, por isso não é um desconhecido para a equipa.

No carro #41, o que vai ostentar as cores da REALTEAM, o piloto angolano Rui Andrade terá como companheiros de equipa Ferdinand Habsburg e Norman Nato. Curiosamente Andrade e Habsburg foram companheiros de equipa nas 24h de Daytona deste último fim de semana no LMP2 da Tower Motorsport. Nato também não representa um novidade para a WRT, já que competiu com a equipa belga no Blancpain Endurance Cup em 2019.

Vincent Vosse, responsável pela WRT afirmou que: “Temos o prazer de revelar o nosso alinhamento completo para o FIA WEC de 2022 e de adicionar nomes tão fortes; todos os pilotos com grandes CV’s, grandes capacidades e familiarizados com a equipa. Nós temos uma tarefa desafiante pela frente: repetir o sucesso que tivemos no nosso primeiro FIA WEC, e não vai ser fácil. Estes bons alinhamentos serão úteis para enfrentar a forte competição prevista para a época, uma vez que o jogo está a aumentar dramaticamente no WEC antes de 2023”.