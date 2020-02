WEC, Félix da Costa: “Estou motivado e acredito que vamos lutar pelos lugares da frente”

O campeonato Mundial de resistência (FIA WEC) regressa este fim-de-semana ao ativo, para a 5ª prova da temporada 2019/2020, as 6 horas de Austin, que terão lugar no circuito das Americas, no Texas. Na onda dos bons resultados alcançados nas duas últimas provas da Fórmula E, António Félix da Costa regressa à equipa JOTA Sport, na companhia de Anthony Davidson e Roberto Gonzalez.

António Félix da Costa atravessa atualmente um excelente momento de forma, com dois segundos lugares alcançados nas últimas provas da Fórmula E. Também no Mundial de resistência o piloto português tem estado em evidência com uma vitória e um segundo posto nas duas últimas provas disputadas, resultados que colocam Félix da Costa na luta por ambos os títulos, tanto da Fórmula E, como do WEC na classe LMP2.

Félix da Costa já se encontra nos Estados Unidos e mostra-se positivo quanto ao fim de-semana que está à porta: “Mais um fim-de-semana, mais uma corrida, agora no WEC, campeonato onde estamos também na luta pelo titulo. Esta fase da temporada é de facto intensa, mas sinto-me bem, tanto fisicamente, como moralmente. Estou motivado e acredito que este fim-de-semana aqui em Austin temos boas condições para lutar pelos lugares da frente e continuarmos na luta pelo titulo. Serão 6 horas de corrida, onde temos que evitar erros e problemas mecânicos, mas por outro lado imprimir um bom ritmo, já que o nível da LMP2 é bastante alto, com várias equipas com possibilidades reais de vencer”, referiu AFC, que é atualmente 4º classificado na classe LMP2, com 62 pontos, menos 10 que os atuais lideres.

Como já vem sendo hábito, serão trinta carros à partida nesta 4ª ronda do Mundial de Resistência, onde Portugal volta centrar as atenções na classe LMP2, com António Félix da Costa que fará equipa com Anthony Davidson e Roberto Gonzalez, no JOTA nº 38. A fazer companhia a AFC na LMP2, estará também Filipe Albuquerque, também num Oreca 07, inscrito pela United Autosport.

O programa do fim-de-semana inicia-se apenas Sábado, com duas sessões de treinos livres pela manhã, seguidas da sessão de qualificação da parte da tarde. No Domingo a corrida tem inicio marcado para as 12:00 locais (18:00 em Portugal). De realçar que o Eurosport 2 irá transmitir a totalidade da prova em direto, numa transmissão com inicio marcado para as 17h50 (hora Portuguesa).