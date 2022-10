WEC: Cadillac escolheu os pilotos para o mundial | AutoSport

Depois da Cadillac ter anunciado os pilotos para o campeonato IMSA ficamos hoje a conhecer o alinhamento para o mundial de endurance da FIA.

Earl Bamber e Alex Lynn, que pilotaram o Cadillac DPi-V.R #02 no Campeonato IMSA para a Chip Ganassi Racing contarão com a companhia de um veterano e antigo piloto de CGR Richard Westbrook. O trio irá competir no calendário completo do WEC no Cadillac V-LMDh, incluindo o regresso da Cadillac às 24 Horas de Le Mans, pela primeira vez desde 2002.

Os pilotos do novíssimo protótipo híbrido Cadillac também irão competir nas 24h de Daytona no final de janeiro – a ronda de abertura do campeonato de nove pistas IMSA WeatherTech SportsCar – na nova classe Grand Touring Prototype (GTP).

Anteriormente, a CGR e a Cadillac Racing anunciaram Renger van der Zande e Sebastien Bourdais como os seus pilotos na classe GTP do Campeonato WeatherTech da IMSA para 2023.