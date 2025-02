WEC: BoP definido para a jornada inaugural

O Balanço de Desempenho (BoP) do FIA WEC para o arranque da temporada no Qatar foi definido, mostrando uma distribuição de peso mais estreita entre os Hypercars em comparação com o ano passado. O Toyota GR010 Hybrid é o carro mais pesado com 1065 kg, seguido de perto pelo Porsche 963 com 1064 kg. O Cadillac V-Series.R tem o peso mais baixo, com 1030 kg, somente menos um quilograma do que o Peugeot 9X8. O novo Valkyrie LMH da Aston Martin entra na sua corrida de estreia com 1042 kg. Globalmente, a diferença de peso entre os concorrentes é agora de apenas 35 kg, contra 59 kg em 2024.

Em termos de potência abaixo dos 250 km/h, a Peugeot tem a maior potência, com 520 kW (697 CV), enquanto a Ferrari tem a menor, com 501 kW (672). A Peugeot regista também a maior redução de potência acima dos 250 km/h, perdendo 5,8%, enquanto a Alpine desce 3%. Por outro lado, a Toyota e a Cadillac são as que ganham mais potência acima desse limite, com aumentos de 3,4% e 3,2%, respetivamente.

No LMGT3, o carro mais leve é o BMW M4 GT3 EVO com 1344 kg, enquanto o mais pesado é o Chevrolet Corvette Z06 GT3.R com 1374 kg. O Mercedes-AMG GT3 Evo começa com 1371 kg, o que o torna o segundo mais pesado, logo à frente do Aston Martin Vantage GT3 Evo, com 1358 kg. No que diz respeito ao ganho de potência, que tem efeito acima dos 200 km/h, o Mercedes-AMG GT3 Evo tem o maior aumento, com 9,7%, enquanto o Ford Mustang GT3 e o Lexus RC F GT3 são os únicos modelos que perdem potência acima dessa velocidade.

Este ajustamento do BoP tem como objetivo criar uma competição mais próxima no circuito de alta velocidade de Lusail.