Wayne Taylor Racing e Andretti Autosport juntam forças no IMSA | AutoSport

A Andretti Autosport e Wayne Taylor Racing (WTR) anunciaram hoje uma nova parceria a longo prazo que combina os recursos de ambas as estruturas norte-americanas para competir na classes rainha do Sportscar Championship da IMSA, a GTP, e na categoria GTD.

Passando a ser designada por Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport, a equipa continua a colocar em pista o Acura ARX-06 da Konica Minolta #10, com Filipe Albuquerque na tripulação, na nova classe GTP e o Acura NSX Evo22 #93 com as cores da Harrison Contracting Company na classe GTD.

A Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport também irá competir no Lamborghini Super Trofeo North America, enquanto a Andretti Autosport continuará a operar um LMP3 no Sportscar Championship.

Em comunicado, a Andretti Autosport informa que “as operações do dia-a-dia e a gestão permanecem como têm funcionado até agora” apesar do objetivo seja passar a estrutura para a nova sede da Andretti na cidade de Fishers, estado do Indiana, que está prevista para abrir em 2025.

Desta forma a Andretti Autosport regressa à classe rainha da IMSA depois de algumas discussões com a Alpine e Audi, antes do fecho definitivo do programa dos germânicos na categoria maior da resistência apostados que estão na Fórmula 1, sobre os seus projetos LMDh.

Para Michael Andretti, Presidente e CEO da Andretti Autosport: “Este é um momento excitante para nós. Estamos orgulhosos de regressar ao paddock da IMSA desta forma e da oportunidade de fazer parte do lançamento do programa GTP juntamente com Wayne Taylor Racing e os nossos amigos da Honda Performance Development. Reentrar na IMSA a tempo inteiro, e a este nível, tem sido um objetivo meu. Queria que fosse a oportunidade certa e no momento certo, e conseguimos isso. Estou ansioso por trabalhar mais de perto com a equipa da WTR e conhecer todos os fortes apoiantes da equipa. Quero agradecer pessoalmente a Wayne [Taylor] e Travis [Houge] por já serem tão bons parceiros numa altura em que nos preparamos para um futuro de sucesso”.

Por sua vez, Wayne Taylor, afirmou ser “uma honra ser parceiro de um nome como a Andretti ao entrarmos numa nova era de corridas. Fui abordado por Michael há um ano atrás e, como todos sabemos, o ‘timing’ é tudo, especialmente porque os nossos programas GTP e GTD continuam a crescer com a Acura-HPD. Tendo trabalhado com Michael nisto durante quase um ano, estou muito entusiasmado por ver tornar-se realidade. Embora o nosso programa de 2023 não vá parecer muito diferente, há muito que Andretti Autosport nos pode oferecer enquanto continuamos a construir e expandir. Estou ansioso por trabalhar mais perto com Michael [Andretti], J-F [Thormann], Rob [Edwards] e toda a equipa Andretti”.