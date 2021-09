W Series, Zandvoort: Alice Powell vence e sobe à liderança da série | AutoSport

Alice Powell (Racing X) conquistou a terceira vitória na W Series ao levar de vencida Jamie Chadwick (Veloce Racing), para assim subir à liderança do campeonato. Emma Kimilainen (Ecurie W) tinha conquistado a pole position, mas terminou no terceiro lugar.

O trio liderado por Kimilainen ganhou alguma vantagem para Nerea Marti (W Series Academy) que seguia na quarta posição e Jessica Hawkins (Racing X) no quinto posto.

O ritmo de Kimilainen não era suficiente para defender a posição e foi ultrapassada por Powell, enquanto que pouco tempo depois foi Chadwick que a ultrapassou. As duas pilotos da frente passaram a responder uma à outra com voltas mais rápidas, até que Powell conseguiu alguma vantagem para Chadwick.

Kimilainen conseguiu resistir a Marti para fechar o pódio, mas agora tem uma desvantagem de 34 pontos no campeonato, quando estão 50 pontos em jogo até ao fim da temporada.

Hawkins ficou em quinto à frente de Abbie Eaton (Ecurie W), que resistiu à pressão tardia de Belen Garcia (Scuderia W) para assegurar a posição. Garcia perdeu uma posição ainda no final da corrida, para Abbi Pulling, que na segunda corrida da carreira na W Series, terminou no sétimo posto, tendo partido de quinto e perdendo duas posições ainda no início da corrida. Sarah Moore (Scuderia W) e Miki Koyama (Sirin Racing) terminaram em nono e décimo, respetivamente.

Alice Powell e Jamie Chadwick estão empatadas no topo da tabela classificativa da W Series, mas Powell leva vantagem porque tem mais vitórias arrecadadas durante o ano. Faltam agora duas rondas para terminar a temporada da competição, ambas do lado de lá do Oceano Atlântico: Circuito das Américas, nos EUA e Autódromo Hermanos Rodriguez, no México.