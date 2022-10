W Series termina época mais cedo | AutoSport

Devido a constrangimentos financeiros, a temporada de 2022 da W Series terminou sem a realização das duas últimas rondas. A competição de monolugares exclusivamente feminina confirmou que não irá competir em Austin e na Cidade do México, as rondas que faltavam disputar.

Em comunicado, pode ler-se que a série não recebeu financiamento de um investimento recentemente contratado, forçando-o a reduzir a campanha de 2022.

“Como confirmado durante o mais recente evento da W Series no Circuito de Marina Bay, em Singapura, de 30 de setembro a 2 de outubro, prova de suporte ao ‘Grande Prémio da Fórmula 1 Singapore Airlines 2022’, o financiamento necessário devido ao negócio de um recente investimento contratado não foi recebido, forçando as três corridas restantes do calendário de 2022 a ficarem em dúvida”, diz o comunicado, que confirma que “desde então, foi tomada a decisão de se concentrar no processo de angariação de fundos a longo prazo para permitir a longevidade e a saúde financeira da W Series para além de 2023, e permitir a redução de custos através do cancelamento das restantes corridas em Austin e na Cidade do México”.

Em termos desportivos, o fim prematuro da temporada 2022 significa que Jamie Chadwick é coroada vencedora da W Series pela terceira vez.