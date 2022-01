W Series tem planos para se expandir | AutoSport

Depois de duas temporadas, separadas por um ano devido à pandemia, a W Series tem planos para expandir o seu raio de influência no desporto automóvel. Segundo David Coulthard, conselheiro direção da competição, o plano é ter campeonatos em vários países ou regiões do mundo de onde possam sair as pilotos para a W Series.

“Bem oficialmente, então eu não devo dizer nada. Oficiosamente, temos planos de crescimento para termos campeonatos na América do Sul, Ásia, em todo o mundo, campeonatos domésticos que alimentam o talento desses continentes para a W Series que corre com a F1”, disse Coulthard, citado pela Formula Scout.

A publicação Formula Scout, avança que estes planos não deverão acontecer num futuro imediato, até porque ainda não há um calendário para 2022. A competição tem ainda que encontrar uma solução que proporcione um salto no desporto para, no mínimo, a piloto que vença a série.