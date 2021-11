W Series: FIA propôs que vencedora tivesse acesso à F3 | AutoSport

Michele Mouton, que lidera a Women in Motorsport Commission da FIA, explicou ao Motorsport.com que propôs que a campeã da W Series tenha lugar reservado no campeonato FIA de Fórmula 3. A antiga piloto de ralis, adiantou também, que a série dedicada a senhoras tem cumprido a sua função de promover as mulheres no desporto.

“Quando vemos a antevisão das corridas de F1 no que eu chamo um desfile, é bom ver mulheres a pilotar, mas se olharmos para os tempos e para o que elas são capazes de fazer, não é suficiente. É preciso correr com os melhores para ver até onde se pode ir. Agora é divertido, pois não há que pagar nada, são vistas e promovidas é bom, é um bom espetáculo. Se isto é apenas uma série não ajuda, mas se isto se tornar uma plataforma como fazemos com [o programa] Rising Stars, que depois de eleita, sobre-se, isso seria fantástico. Se não tiverem de pagar e pilotar de graça, competem nos fins de semana de F1 e, além disso, o vencedor vai para F3, assim juntar-me-ia a elas. A minha posição é bastante clara quanto a isso. Tivemos discussões com eles para mudar, pelo que a vencedora deve ir a algum lado.”