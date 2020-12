W Series, Emma Kimiläinen: De futura estrela ao abandono, por exigências absurdas

Emma Kimiläinen, piloto da W Series, revelou um lado mais negro do desporto motorizado, admitindo o motivo que a levou a abandonar a comeptição.

Em 2010, Kimiläinen, então uma jovem e promissora piloto, iria participar na Indy Lights, mas não teve lugar devido à falta de patrocinadores. A piloto revelou o verdadeiro motivo.

Nas primeiras fases da negociação do contrato, Kimiläinen foi informada pela equipa que não precisaria de trazer quaisquer parceiros ou patrocinadores, uma vez que isso já tinha sido tratado. Durante as negociações subsequentes, tornou-se claro que o patrocinador da equipa era uma “revista masculina de alta qualidade”, o que exigia que a Kimiläinen posasse em topless. Aparentemente, a equipa já tinha negociado com a revista que ela iria posar em biquíni (sem sequer pedir a sua opinião), mas a revista exigia mais.

Kimiläinen declinou, anulando assim definitivamente as suas esperanças na série. Publicamente, desde então, tem afirmado que a razão da sua pausa de quatro anos do desporto, durante a qual não competiu, foi falta de apoios.

Isto mostra uma realidade por vezes esquecida mas ainda muito presente que o desporto motorizado está muito direcionado para o homens e a W Series vem dar possibilidade a pilotos que normalmente não teriam oportunidade. Kimiläinen correu com Valtteri Bottas e Kevin Magnussen tendo mostrado grande potencial então. Afastou da sua paixão por lhe ter sido pedido algo que não queria fazer. Os tempos mudaram e a luta pela igualdade é agora cada vez mais vincada, mas este é um sinal de que há muito a fazer para evitar que outras meninas vejam os seu sonhos destruídos por motivos tão baixos quanto este.