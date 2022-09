W Series: Dificuldades financeiras podem levar ao fim prematuro da época 2022 | AutoSport

A W Series é uma competição nova, com apenas três anos de existência, mas as dificuldades são aparentemente grandes e há suspeitas de que o campeonato poderá ter de terminar mais cedo.

Segundo o The Daily Telegraph, a W Series, categoria de apoio da F1, enfrenta grandes dificuldades financeiras e a prova em Singapura poderá ser a última do ano. A competição 100% feminina começou num contexto complicado e com apenas três anos de vida teve de enfrentar uma pandemia e agora o problema da inflação. Poderão ter sido estes problemas a motivarem as dificuldades atuais. Segundo os mais recentes relatos, a participação nesta ronda em Singapura foi apenas confirmada à última hora. Jamie Chadwick pode selar o título já nesta ronda e fala-se que a presença da competição nas jornadas do EUA e México não é garantida.

Apesar das preocupações sobre o futuro da W Series, a chefe do campeonato, Catherine Bond Muir, disse ao The Telegraph que havia “muitas conversas” e ela estava “muito otimista”.

“Tivemos de lutar desde o primeiro dia”, disse ela. “Sempre foi uma luta, mas somos lutadores. Estamos a olhar para os nossos orçamentos. Estamos confiantes que vamos continuar a angariar dinheiro”.