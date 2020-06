W Series: Campeonato cancelado

É o primeiro campeonato internacional a ser completamente cancelado devido a Covid-19. A W Series não irá para a pista esta época.

Depois do sucesso da primeira época, a W Series não irá avançar esta época, estando já a preparar o regresso para 2021. A W Series tinha conseguido juntar-se à F1, sendo categoria de suporte em algumas das provas do Grande Circo, lugar que certamente quererá de volta em 2021.

“Após o sucesso retumbante da temporada de estreia da W Series em 2019, a nossa decisão de não realizar corridas até 2021 não é uma que tenha sido tomada de ânimo leve”, diz Catherine Bond Muir, CEO da W Series. “A W Series é um movimento global que existe para apoiar as carreiras de pilotos de corrida em todo o mundo e para fomentar o interesse e o entusiasmo pelo automobilismo entre meninas e mulheres em todo o mundo.”

“As 18 mulheres que se qualificaram para competir na Série W 2020 representam 12 países diferentes, e os oito circuitos nos quais deveriam correr este ano estão localizados na Europa Ocidental, Europa Oriental, América do Norte e América Central. A organização de um calendário do tipo que a W Series exige, de modo a levar a mensagem de diversidade e inclusão para meninas e mulheres em todo o mundo, dando prioridade à saúde e a segurança das nossas pilotos, nossa equipa e muitas outras pessoas que produzem a W Séries, requer um nível de recursos além do possível para uma nova e corajosa empresa”.