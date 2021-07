W Series: Campeã Jamie Chadwick garante pole position | AutoSport

A campeã em título, Jamie Chadwick garantiu a pole position para a segunda corrida da W Series, no Red Bull Ring, com a volta a ser concluída em 1:28.473s. A piloto Beitske Visser, conseguiu o segundo melhor tempo, partindo assim da primeira linha da grelha de partida.

Chadwick deu seguimento na qualificação do bom andamento demonstrado no treino livre da manhã de sexta-feira, quando foi mais rápida que a concorrência, com a volta mais rápida a situar-se no 1:28.728s. No treino, a britânica foi a única piloto que entrou no segundo 28, mantendo toda a concorrência a alguma distância.

A vencedora da corrida da semana passada, Alice Powell conseguiu apenas o 12º melhor tempo. À semelhança do que aconteceu com Chadwick no primeiro fim de semana na Áustria, o fim de semana para Powell não começou bem.

A corrida começa hoje às 15.30h, depois da qualificação da F1 terminar.