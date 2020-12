W Series: Calendário definido

O calendário da W Series, que em 2021 será prova de apoio da Fórmula E já tem calendário definido.

Serão oito provas para a competição que recebe apenas pilotos do sexo feminino, numa tentativa de abrir portas a novos talentos e aumentar a diversidade do desporto motorizado. Depois de um ano de paragem devido à Covid 19, a competição regressa e como planeado para 2020, irá ter duas provas fora do continente europeu. Um calendário interessante que permitirá às participantes enfrentar realidades distintas, sempre com os responsáveis da F1 por perto.

Calendário 2021:

26 de Junho – Le Castellet, França

3 de Julho – Spielberg, Áustria

17 de Julho – Silverstone, Reino Unido

31 de Julho – Budapeste, Hungria

28 de Agosto – Spa-Francorchamps, Bélgica

4 de Setembro – Zandvoort, Países Baixos

23 de Outubro – Austin, EUA

30 de Outubro – Cidade do México, México