W Series: Calendário definido, com cinco novidades | AutoSport

O calendário da W Series está definido e conta com oito datas, visitando cinco circuitos novos. A competição 100% feminina mantém-se como corrida de apoio à F1 mas irá este ano, pela primeira vez, viajar até a Ásia.

Eis o calendário deste ano:

6-8 de Maio Miami, EUA

20-22 de Maio Barcelona, Espanha

1-3 de Julho Silverstone, Reino Unido

22-24 Julho Le Castellet, França

29-31 de Julho Budapeste, Hungria

7-9 de Outubro Suzuka, Japão

21-23 de Outubro Austin, EUA

28-30 Outubro Cidade do México, México

A competição começará em Miami, que recebe pela primeira vez o Grande Circo, regressando à Europa para quatro rondas no “Velho Continente” (Barcelona, Silverstone, Paul Ricard e Hungaroring), viajando de seguida para Suzuka, para terminar novamente no continente americano (Austin e Cidade do México).

A CEO da competição, Catherine Bond Muir, disse: “A expansão da W Series continua com o anúncio do nosso calendário de corridas de 2022, que nos fará visitar mais circuitos e países numa única época. No ano passado, iniciámos uma parceria histórica com a Fórmula 1 e a nossa talentosa grelha de pilotos provou que pertencem ao maior palco das corridas motorizadas. A sua capacidade e determinação cativaram o público em todo o mundo, culminando num emocionante final de temporada com jornada dupla em Austin, Texas, EUA, onde uma multidão recorde de 400.000 pessoas assistiu ao fim-de-semana de corrida e viu Jamie Chadwick defender com sucesso o seu título da W Series.”

“Estou encantada por regressarmos ao Circuito das Américas, Silverstone e Hungria em 2022, e entusiasmada por levar a W Series a Miami, Espanha, França, México e Japão pela primeira vez – esta última representando mais uma conquista marcante para a W Series ao fazermos a nossa estreia na Ásia. Sempre declaramos a nossa intenção de fazer da série um movimento verdadeiramente global e este calendário é o próximo passo para o conseguir. A nossa ronda de final de época no Autódromo Hermanos Rodríguez promete ser um fim-de-semana muito especial e mal posso esperar para ver a campeã da W Series de 2022 coroada lá. Sei que as nossas pilotos voltarão a estar à altura da ocasião na próxima época, e gostaria de agradecer à Fórmula 1 pelo seu contínuo apoio e empenho em criar mais oportunidades para raparigas e mulheres nas mais altas categorias do nosso desporto”.