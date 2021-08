W Series, Bélgica: Emma Kimilainen levou a melhor sobre Jamie Chadwick | AutoSport

Emma Kimilainen (Ecurie W) venceu e dominou a corrida da W Series em condições muito complicadas em Spa-Francorchamps. Jamie Chadwick (Veloce Racing) foi segunda e Marta Garcia (Puma W Series Team) subiu ao pódio no terceiro lugar.

A corrida sofreu um atraso de uma hora devido a interrupções na qualificação da F1 e começou com o pelotão atrás do Safety Car durante quatro voltas. Jamie Chadwick que conquistou a pole position ganhou uma vantagem de 2,6 segundos sobre Alice Powell (Racing X), na primeira volta da corrida. Mais atrás, Emma Kimilainen ultrapassou Marta Garcia e aproveitou a saída de pista de Caitlin Wood para subir ao terceiro posto. Depois disso, Kimilainen ultrapassou Powell em Blanchimont chegando ao segundo lugar. A piloto finlandesa recuperou os 4.3s de desvantagem que tinha para Chadwick e na quinta volta da corrida travou mais tarde do que a líder da corrida e passou para o primeiro posto.

Durante as três voltas finais, Kimilainen conseguiu uma vantagem de 8.s ao assegurar a sua segunda vitória na W Series.

Chadwick terminou no segundo lugar, aumentando a sua vantagem no campeonato, com Garcia a acabar por ultrapassar Powell com uma manobra de tesoura, através de Stavelot para subir ao seu primeiro pódio desde a vitória em 2019.

Das seis pilotos envolvidos no acidente de qualificação, Beitske Visser e Ayla Agren não participaram na corrida. As duas pilotos foram ao hospital para serem examinadas após o acidente, mas voltaram ao paddock da W Series.