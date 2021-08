W-Series: Beitske Visser sem fraturas | AutoSport

Beitske Visser, uma das pilotos que se viu envolvida na impressionante carambola de ontem no Raidillion na W-Series teve que ficar hospitalizada, mas as coisas estão a evoluir bem: “Obrigado a todos pelas vossas mensagens. O acidente foi muito assustador, mas acho que tinha um anjo no ombro. Estou muito dorida mas, felizmente, não tenho quaisquer fraturas”, escreveu a piloto nas suas redes sociais.

Recorde-se que óleo na subida do Raidillion na qualificação das W-Series redundou numa enorme sequência de despistes, com diversos monolugares completamente fora de controlo a bater uns nos outros. Sarah Moore, Abbie Eaton, Belen Garcia, Fabienne Wohlwend, Ayla Agren e Beitske Visser viram-se envolvidas num acidente de que não resultaram feridos graves, ainda que duas pilotos tenham ido ao hospital para mais exames, Ayla Agren e Beitske Visser.