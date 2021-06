W Series: Alice Powell líder da primeira à última volta | AutoSport

Foi uma demonstração de poder de Alice Powell, que venceu a primeira corrida da W Series, a competição monolugar exclusiva para senhoras e que regressou este fim de semana, após uma época de interregno, como prova de apoio ao GP da Estíria de F1, no traçado de Red Bull Ring.

Foi a segunda vitória de Powell nesta competição, tendo convertido a pole position na vitória final na corrida. A britânica tinha vencido a derradeira prova da temporada de 2019, em Brands Hatch, e voltou assim, ao topo do pódio, levando de vencida a sua compatriota Sarah Moore, que tinha largado de segunda da grelha de partida.

Em terceiro, ficou Fabienne Wohlwend da Bunker Racing, tendo partida da nona posição da grelha. Fora do pódio ficaram a rookie Belen Garcia e Miki Koyama que fechou o top 5.

A vencedora da competição em 2019, Jamie Chadwick não foi além do sétimo lugar (depois de partir do oitavo posto da grelha), mas teve de recuperar bastantes posições, já que esteve envolvida num incidente na volta 2 das 20 voltas da corrida, tendo baixado para os últimos lugares do pelotão.

Jessica Hawkins terminou a corrida no quinto posto, mas como esteve no mesmo incidente que atirou Chadwick para o fundo do pelotão, foi considerada culpada do mesmo e penalizada, tendo Miki Koyama herdado esse posto.

O campeonato 100% feminino serve de prova de apoio à Fórmula 1 a partir desta temporada, com oito corridas nos fins de semana do Grande Prémio, regressando agora já no próximo fim de semana do GP da Áustria, no mesmo traçado.

Classificação Corrida

1º, Alice Powell Racing X 32:07.801

2º, Sarah Moore Scuderia W + 0.743

3º, Fabienne Wohlwend Bunker Racing + 6.609

4º, Belén García Scuderia W + 7.224

5º, Miki Koyama Sirin Racing + 10.707