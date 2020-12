W Series: A lista de inscritas para 2021

A W Series irá regressar às pistas em 2021, como categoria de apoio à F1. A competição 100% feminina volta após a paragem deste ano motivada pela COVID-19.

As 12 melhores concorrentes para a temporada 2019 estão presentes tal como a segunda colocado Beitske Visser e a terceira colocada Alice Powell. Jamie Chadwick vai defender o seu título conquistado em 2019, que lhe valeu a entrada na Williams.

De momento, seis pilotos farão a sus estreia, como a Abbie Eaton, piloto do programa The Grand Tour e a antiga saltadora à vara espanhola Belén Garcia.

Catherine Bond Muir (Directora Executivaa W Series) disse:

“Estou encantada que as 18 pilotos que teriam competido na nossa temporada de 2020 na pista tenham todos a oportunidade de mostrar os seus talentos na pista em 2021, em parceria com a Fórmula 1. Estou igualmente satisfeita por serem elegíveis para os pontos da Super Licença da FIA.

“Este ano tem sido incrivelmente difícil para todos, mas as nossas pilotos têm demonstrado uma notável resistência e dedicação, e podem agora ansiar por competir no maior palco das corridas graças à nova parceria da W Series com a Fórmula 1. As nossas oito corridas no próximo ano vão levar-nos através da Europa e das Américas, e as nossas 18 pilotos representam 12 países, ajudando-nos assim a aumentar o alcance e o impacto da W Series a nível global, e a alcançar a nossa missão de inspirar raparigas e mulheres jovens em toda a parte”.



Lista de inscritas

Jamie Chadwick, Grã-Bretanha

Beitske Visser, Países Baixos

Alice Powell, Grã-Bretanha

Marta García, Espanha

Emma Kimiläinen, Finlândia

Fabienne Wohlwend, Liechtenstein

Miki Koyama, Japão

Sarah Moore, Grã-Bretanha

Vicky Piria, Itália, 27

Tasmin Pepper, África do Sul

Jessica Hawkins, Grã-Bretanha

Sabré Cook, Estados Unidos da América

Ayla Ågren, Noruega

Abbie Eaton, Grã-Bretanha

Belén García, Espanha

Nerea Martí, Espanha

Irina Sidorkova, Rússia

Bruna Tomaselli, Brasil